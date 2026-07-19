Нічний удар РФ балістикою по Києву: загинула людина, 8 поранених. Пожежі охопили п’ять районів столиці. ФОТОрепортаж

Одна особа загинула, ще 8 осіб травмовано внаслідок нічної атаки РФ на Київ. Війська РФ ударили по столиці балістикою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Наслідки атаки РФ

За даними рятувальників, влучання та пожежі зафіксовано у 5 районах столиці.



















Солом’янський район: триває гасіння пожежі в офісній будівлі. Ліквідовано пожежу в житловому та нежитловому будинках.

Шевченківський район: ліквідовано загоряння автомобілів та триповерхової будівлі. Проводились роботи з деблокування людей. Локалізовано пожежу в нежитловій будівлі. Виявлено загиблу особу.

Святошинський район: пожежу на даху приватного житлового будинку ліквідовано. Врятовано чотирьох мешканців.

Деснянський район: локалізовано пожежу на обох локаціях у нежитлових будівлях.

Дніпровський район: зафіксовано загоряння автомобілів, нежитлової будівлі та гуртожитку.

На місцях працюють підрозділи ДСНС та всі відповідні служби.

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Дані від Кличка

Вночі мер Києва Віталій Кличко інформував, що у Дніпровському районі надійшло повідомлення про задимлення поблизу торговельного центру. Також внаслідок падіння уламків сталося загоряння в гуртожитку.

У Деснянському районі фіксувалося влучання на територію нежитлової забудови. Також зафіксоване загоряння автомобілів та загоряння покрівлі нежитлової будівлі і в приміщенні складів.



У Солом'янському районі влучання на території нежитлової забудови. Пожежа в будівлі супермаркету та в житловому будинку поруч. Також уламки впали біля житлового будинку за іншою адресою - пошкоджені вікна, з другого поверху врятували людину. Окрім того, зафіксована пожежа та руйнування в нежитловій будівлі.



У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків горіла триповерхова прибудова до адміністративної будівлі. Також пошкоджені понад десять припаркованих автомобілів. У житловому будинку поруч вибиті вікна. Крім того, є повідомлення про пожежу на території нежитлової забудови. Також здійнялася пожежа на території нежитлової забудови.



У Святошинському районі надійшло повідомлення про влучання в приватний житловий будинок, інформація про пожежу не підтвердилася.

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