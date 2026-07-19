Нічний удар РФ балістикою по Києву: загинула людина, 8 поранених. Пожежі охопили п’ять районів столиці. ФОТОрепортаж
Одна особа загинула, ще 8 осіб травмовано внаслідок нічної атаки РФ на Київ. Війська РФ ударили по столиці балістикою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Наслідки атаки РФ
За даними рятувальників, влучання та пожежі зафіксовано у 5 районах столиці.
- Солом’янський район: триває гасіння пожежі в офісній будівлі. Ліквідовано пожежу в житловому та нежитловому будинках.
- Шевченківський район: ліквідовано загоряння автомобілів та триповерхової будівлі. Проводились роботи з деблокування людей. Локалізовано пожежу в нежитловій будівлі. Виявлено загиблу особу.
- Святошинський район: пожежу на даху приватного житлового будинку ліквідовано. Врятовано чотирьох мешканців.
- Деснянський район: локалізовано пожежу на обох локаціях у нежитлових будівлях.
- Дніпровський район: зафіксовано загоряння автомобілів, нежитлової будівлі та гуртожитку.
На місцях працюють підрозділи ДСНС та всі відповідні служби.
Дані від Кличка
Вночі мер Києва Віталій Кличко інформував, що у Дніпровському районі надійшло повідомлення про задимлення поблизу торговельного центру. Також внаслідок падіння уламків сталося загоряння в гуртожитку.
У Деснянському районі фіксувалося влучання на територію нежитлової забудови. Також зафіксоване загоряння автомобілів та загоряння покрівлі нежитлової будівлі і в приміщенні складів.
У Солом'янському районі влучання на території нежитлової забудови. Пожежа в будівлі супермаркету та в житловому будинку поруч. Також уламки впали біля житлового будинку за іншою адресою - пошкоджені вікна, з другого поверху врятували людину. Окрім того, зафіксована пожежа та руйнування в нежитловій будівлі.
У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків горіла триповерхова прибудова до адміністративної будівлі. Також пошкоджені понад десять припаркованих автомобілів. У житловому будинку поруч вибиті вікна. Крім того, є повідомлення про пожежу на території нежитлової забудови. Також здійнялася пожежа на території нежитлової забудови.
У Святошинському районі надійшло повідомлення про влучання в приватний житловий будинок, інформація про пожежу не підтвердилася.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
- Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.
Будь ласка, зачекайте...
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