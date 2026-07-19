УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10062 відвідувача онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
2 736 13

Нічний удар РФ балістикою по Києву: загинула людина, 8 поранених. Пожежі охопили п’ять районів столиці. ФОТОрепортаж

Одна особа загинула, ще 8 осіб травмовано внаслідок нічної атаки РФ на Київ. Війська РФ ударили по столиці балістикою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наслідки атаки РФ

За даними рятувальників, влучання та пожежі зафіксовано у 5 районах столиці.

Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва

  • Солом’янський район: триває гасіння пожежі в офісній будівлі. Ліквідовано пожежу в житловому та нежитловому будинках.
  • Шевченківський район: ліквідовано загоряння автомобілів та триповерхової будівлі. Проводились роботи з деблокування людей. Локалізовано пожежу в нежитловій будівлі. Виявлено загиблу особу.
  • Святошинський район: пожежу на даху приватного житлового будинку ліквідовано. Врятовано чотирьох мешканців.
  • Деснянський район: локалізовано пожежу на обох локаціях у нежитлових будівлях.
  • Дніпровський район: зафіксовано загоряння автомобілів, нежитлової будівлі та гуртожитку.

На місцях працюють підрозділи ДСНС та всі відповідні служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збито 1 із 7 ворожих ракет та 69 БпЛА. Основний напрямок удару - Одещина, - Повітряні сили

Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

Дані від Кличка

Вночі мер Києва Віталій Кличко інформував, що у Дніпровському районі надійшло повідомлення про задимлення поблизу торговельного центру. Також внаслідок падіння уламків сталося загоряння в гуртожитку.

У Деснянському районі фіксувалося влучання на територію нежитлової забудови. Також зафіксоване загоряння автомобілів та загоряння покрівлі нежитлової будівлі і в приміщенні складів.

У Солом'янському районі влучання на території нежитлової забудови. Пожежа в будівлі супермаркету та в житловому будинку поруч. Також уламки впали біля житлового будинку за іншою адресою - пошкоджені вікна, з другого поверху врятували людину. Окрім того, зафіксована пожежа та руйнування в нежитловій будівлі.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків горіла триповерхова прибудова до адміністративної будівлі. Також пошкоджені понад десять припаркованих автомобілів. У житловому будинку поруч вибиті вікна. Крім того, є повідомлення про пожежу на території нежитлової забудови. Також здійнялася пожежа на території нежитлової забудови. 

У Святошинському районі надійшло повідомлення про влучання в приватний житловий будинок, інформація про пожежу не підтвердилася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шоста балістична атака РФ на Київ за липень: Зеленський закликав прискорити постачання ППО. ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
  • Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.

Автор: 

Київ (21132) обстріл (35196) балістичні ракети (654)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Служби надзвичайки - наші янголи. Нехай їм Господь дорогу стелить
показати весь коментар
19.07.2026 07:33 Відповісти
+2
Балістика від штілєрмана вже потужно мчить на москвабад.
показати весь коментар
19.07.2026 07:13 Відповісти
+1
ЗЕленський,скільки будеш пи...діти про асиметричну відповідь? масква повинна палати,як не раз вона горіла. Там повинно бути болото (ісконно,ізначально).Це буде історична справедливість.
показати весь коментар
19.07.2026 07:40 Відповісти

Завантаження...

 
 