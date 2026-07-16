Шоста балістична атака РФ на Київ за липень: Зеленський закликав прискорити постачання ППО. ФОТОрепортаж

У Києві станом на зараз відомо про двох загиблих через ракетний російський удар цієї ночі. Пʼятеро поранених, і серед них дитина.

Про це інформує у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки РФ

Він нагадує, що війська РФ пошкодили багатоповерхівку, складські приміщення, автомобілі.

Через російські удари по Харківщині чотири людини поранено. Дронами та авіабомбою атакували область. Пошкоджені звичайні житлові будинки, абсолютно цивільні обʼєкти: кінотеатр, тенісні корти.

По звичайному парку вдарили у Сумах, в регіоні атакували тракторну бригаду.

У Запоріжжі пошкоджені багатоквартирні будинки.

Є пошкодження на об’єктах енергомережі на Вінниччині, Житомирщині, Миколаївщині та Донеччині.



















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Чим бив ворог?

За словами Зеленського, загалом росіяни застосували 13 ракет, з них 8 – балістичні, і 151 дрон.

"Лише за липень цієї ночі вже була шоста балістична атака по Києву. У Москві розраховують на терор балістикою та продовжують удари, і дуже важливо зараз прискорюватися з постачаннями перехоплювачів до ППО. Кожен пакет має значення, і все, про що ми домовились з партнерами, повинно надходити вчасно. Оперативність цих постачань дозволяє захищати життя наших людей і збивати російське бажання воювати далі. Дякую всім, хто допомагає", - резюмує глава держави.

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Що передувало?