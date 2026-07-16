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Новини дефіцит ракет для систем ППО Атака ракет і БпЛА на Київ
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Шоста балістична атака РФ на Київ за липень: Зеленський закликав прискорити постачання ППО. ФОТОрепортаж

удар рф по Києву

У Києві станом на зараз відомо про двох загиблих через ракетний російський удар цієї ночі. Пʼятеро поранених, і серед них дитина.

Про це інформує у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки РФ

  • Він нагадує, що війська РФ пошкодили багатоповерхівку, складські приміщення, автомобілі.
  • Через російські удари по Харківщині чотири людини поранено. Дронами та авіабомбою атакували область. Пошкоджені звичайні житлові будинки, абсолютно цивільні обʼєкти: кінотеатр, тенісні корти.
  • По звичайному парку вдарили у Сумах, в регіоні атакували тракторну бригаду.
  • У Запоріжжі пошкоджені багатоквартирні будинки.
  • Є пошкодження на об’єктах енергомережі на Вінниччині, Житомирщині, Миколаївщині та Донеччині.

удар рф по Києву
удар рф по Києву
удар рф по Києву
удар рф по Києву
удар рф по Києву
удар рф по Києву
удар рф по Києву
удар рф по Києву
удар рф по Києву

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічний удар РФ по Києву: у пораненого 16-річного хлопця травматична ампутація руки, його батько загинув. ФОТО

Чим бив ворог?

За словами Зеленського, загалом росіяни застосували 13 ракет, з них 8 – балістичні, і 151 дрон.

"Лише за липень цієї ночі вже була шоста балістична атака по Києву. У Москві розраховують на терор балістикою та продовжують удари, і дуже важливо зараз прискорюватися з постачаннями перехоплювачів до ППО. Кожен пакет має значення, і все, про що ми домовились з партнерами, повинно надходити вчасно. Оперативність цих постачань дозволяє захищати життя наших людей і збивати російське бажання воювати далі. Дякую всім, хто допомагає", - резюмує глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі вже 12 поранених після атаки російськими КАБами (оновлено)

Що передувало?

  • У ніч проти 16 липня у столиці пролунали потужні вибухи. Ворог вкотре атакував Київ балістичними ракети.
  • У Святошинському районі зафіксовано влучання у складські приміщення. У Дарницькому районі уламки ракети впали на території нежитлової забудови, також сталося влучання в нежитлову будівлю.
  • У місцях влучань у Святошинському та Дарницькому районах виникли пожежі, на місцях працюють екстрені служби.
  • На ранок стало відомо, що через удар РФ у Києві двоє загиблих, шестеро постраждалих, серед них 16-річний хлопець.

Автор: 

Зеленський Володимир (28370) Київ (21121) обстріл (35161)
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Топ коментарі
+5
я закликаю покидьда зечмо йти найух
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16.07.2026 10:52 Відповісти
+4
Закликант!
Коментатор !!
Грізний Квака Задавака
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16.07.2026 10:49 Відповісти
+4
Ще не вечір.Ти звільнив Федорова,а він вчора якраз презентував українську балістику,а отоже,ти почнеш відповідати балістикою?Лайфах : випробовуй одразу на москалях,без полігонних витрат.
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16.07.2026 10:52 Відповісти

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