Шоста балістична атака РФ на Київ за липень: Зеленський закликав прискорити постачання ППО. ФОТОрепортаж
У Києві станом на зараз відомо про двох загиблих через ракетний російський удар цієї ночі. Пʼятеро поранених, і серед них дитина.
Про це інформує у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки РФ
- Він нагадує, що війська РФ пошкодили багатоповерхівку, складські приміщення, автомобілі.
- Через російські удари по Харківщині чотири людини поранено. Дронами та авіабомбою атакували область. Пошкоджені звичайні житлові будинки, абсолютно цивільні обʼєкти: кінотеатр, тенісні корти.
- По звичайному парку вдарили у Сумах, в регіоні атакували тракторну бригаду.
- У Запоріжжі пошкоджені багатоквартирні будинки.
- Є пошкодження на об’єктах енергомережі на Вінниччині, Житомирщині, Миколаївщині та Донеччині.
Чим бив ворог?
За словами Зеленського, загалом росіяни застосували 13 ракет, з них 8 – балістичні, і 151 дрон.
"Лише за липень цієї ночі вже була шоста балістична атака по Києву. У Москві розраховують на терор балістикою та продовжують удари, і дуже важливо зараз прискорюватися з постачаннями перехоплювачів до ППО. Кожен пакет має значення, і все, про що ми домовились з партнерами, повинно надходити вчасно. Оперативність цих постачань дозволяє захищати життя наших людей і збивати російське бажання воювати далі. Дякую всім, хто допомагає", - резюмує глава держави.
Що передувало?
- У ніч проти 16 липня у столиці пролунали потужні вибухи. Ворог вкотре атакував Київ балістичними ракети.
- У Святошинському районі зафіксовано влучання у складські приміщення. У Дарницькому районі уламки ракети впали на території нежитлової забудови, також сталося влучання в нежитлову будівлю.
- У місцях влучань у Святошинському та Дарницькому районах виникли пожежі, на місцях працюють екстрені служби.
- На ранок стало відомо, що через удар РФ у Києві двоє загиблих, шестеро постраждалих, серед них 16-річний хлопець.
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