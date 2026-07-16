Нічний удар РФ по Києву: у пораненого 16-річного хлопця травматична ампутація руки, його батько загинув. ФОТО

Через нічну балістичну атаку РФ на Київ відомо про двох загиблих та пʼятьох постраждалих. Серед загиблих - двоє чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

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Стан пораненого підлітка

Як зазначається, травми отримав також 16-річний син одного із загиблих. У хлопця переломи та травматична ампутація руки.

За даними прокурорів, під атакою РФ опинилися Дарницький та Святошинський райони Києва.

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Пошкодження

Пошкоджено офісні будівлі, склади, припарковані поруч автомобілі та вікна у житловому будинку.







За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, внаслідок якого загинули люди (ч.2 ст. 438 КК України).

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