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Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
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Нічний удар РФ по Києву: у пораненого 16-річного хлопця травматична ампутація руки, його батько загинув. ФОТО

Через нічну балістичну атаку РФ на Київ відомо про двох загиблих та пʼятьох постраждалих. Серед загиблих - двоє чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

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Стан пораненого підлітка

Як зазначається, травми отримав також 16-річний син одного із загиблих. У хлопця переломи та травматична ампутація руки.

За даними прокурорів, під атакою РФ опинилися Дарницький та Святошинський райони Києва.

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Пошкодження

Пошкоджено офісні будівлі, склади, припарковані поруч автомобілі та вікна у житловому будинку.

Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, внаслідок якого загинули люди (ч.2 ст. 438 КК України).

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Що передувало?

  • У ніч проти 16 липня у столиці пролунали потужні вибухи. Ворог вкотре атакував Київ балістичними ракети.
  • У Святошинському районі зафіксовано влучання у складські приміщення. У Дарницькому районі уламки ракети впали на території нежитлової забудови, також сталося влучання в нежитлову будівлю.
  • У місцях влучань у Святошинському та Дарницькому районах виникли пожежі, на місцях працюють екстрені служби.
  • На ранок стало відомо, що через удар РФ у Києві двоє загиблих, шестеро постраждалих, серед них 16-річний хлопець.

Автор: 

Київ (21121) обстріл (35161) поранення (2865)
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