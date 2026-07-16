Нічний удар РФ по Києву: у пораненого 16-річного хлопця травматична ампутація руки, його батько загинув. ФОТО
Через нічну балістичну атаку РФ на Київ відомо про двох загиблих та пʼятьох постраждалих. Серед загиблих - двоє чоловіків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Стан пораненого підлітка
Як зазначається, травми отримав також 16-річний син одного із загиблих. У хлопця переломи та травматична ампутація руки.
За даними прокурорів, під атакою РФ опинилися Дарницький та Святошинський райони Києва.
Пошкодження
Пошкоджено офісні будівлі, склади, припарковані поруч автомобілі та вікна у житловому будинку.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, внаслідок якого загинули люди (ч.2 ст. 438 КК України).
Що передувало?
- У ніч проти 16 липня у столиці пролунали потужні вибухи. Ворог вкотре атакував Київ балістичними ракети.
- У Святошинському районі зафіксовано влучання у складські приміщення. У Дарницькому районі уламки ракети впали на території нежитлової забудови, також сталося влучання в нежитлову будівлю.
- У місцях влучань у Святошинському та Дарницькому районах виникли пожежі, на місцях працюють екстрені служби.
- На ранок стало відомо, що через удар РФ у Києві двоє загиблих, шестеро постраждалих, серед них 16-річний хлопець.
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