Удар РФ РСЗВ із касетною боєчастиною по Очакову: 6 поранених у лікарні, чоловік у вкрай важкому стані
Учора, 14 липня, ворог завдав ударів, попередньо, РСЗВ "Торнадо-С" з касетною бойовою частиною, по Очаківській громаді на Миколаївщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Стан поранених
Як зазначається, внаслідок атаки в місті Очакові поранення отримали дев’ятеро людей: п’ятеро чоловіків віком 25, 47, 47, 53 та 74 років, а також 4 жінки віком 65, 73, 74 та 88 років. Шестеро постраждалих були госпіталізовані.
"Станом на ранок п’ятеро госпіталізованих перебувають у стабільному стані, стан одного чоловіка - вкрай тяжкий. Трьом жінкам медичну допомогу надали на місці", - йдеться у повідомленні.
Пошкодження
Пошкоджено лікарню, багатоквартирний будинок, 30 приватних будинків, 11 автомобілів, три повітряні лінії електропередачі.
Також учора ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог вгатив із РСЗВ по Очакову: 8 поранених, пошкоджено лікарню та будинки.
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