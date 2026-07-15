Удар РФ РСЗВ із касетною боєчастиною по Очакову: 6 поранених у лікарні, чоловік у вкрай важкому стані

Учора, 14 липня, ворог завдав ударів, попередньо, РСЗВ "Торнадо-С" з касетною бойовою частиною, по Очаківській громаді на Миколаївщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан поранених

Як зазначається, внаслідок атаки в місті Очакові поранення отримали дев’ятеро людей: п’ятеро чоловіків віком 25, 47, 47, 53 та 74 років, а також 4 жінки віком 65, 73, 74 та 88 років. Шестеро постраждалих були госпіталізовані.

"Станом на ранок п’ятеро госпіталізованих перебувають у стабільному стані, стан одного чоловіка - вкрай тяжкий. Трьом жінкам медичну допомогу надали на місці", - йдеться у повідомленні.

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Пошкодження

Пошкоджено лікарню, багатоквартирний будинок, 30 приватних будинків, 11 автомобілів, три повітряні лінії електропередачі.

Також учора ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог вгатив із РСЗВ по Очакову: 8 поранених, пошкоджено лікарню та будинки.

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