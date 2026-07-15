Удар РФ РСЗО с кассетной боевой частью по Очакову: 6 раненых в больнице, мужчина в крайне тяжелом состоянии

Вчера, 14 июля, враг нанес удары, предположительно, из РСЗО "Торнадо-С" с кассетной боевой частью по Очаковской громаде в Николаевской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает Цензор.НЕТ.

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Состояние раненых

Как отмечается, в результате атаки в городе Очакове ранения получили девять человек: пять мужчин в возрасте 25, 47, 47, 53 и 74 лет, а также четыре женщины в возрасте 65, 73, 74 и 88 лет. Шестеро пострадавших были госпитализированы.

"По состоянию на утро пятеро госпитализированных находятся в стабильном состоянии, состояние одного мужчины - крайне тяжелое. Трем женщинам оказали медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

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Повреждения

Повреждены больница, многоквартирный дом, 30 частных домов, 11 автомобилей, три воздушные линии электропередачи.

Также вчера враг трижды атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг нанес удар из РСЗО по Очакову: 8 раненых, повреждены больница и дома.

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