Сутки в Николаевской области: атака "шахедов", повреждена транспортная инфраструктура, есть пострадавшие

За последние сутки российские беспилотники нанесли удары по транспортной инфраструктуре Николаева. Повреждены грузовики, спецтехника и здание медицинского учреждения в области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

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Основной удар пришелся на транспортную инфраструктуру Николаева. В результате атаки пострадал 45-летний мужчина, которого госпитализировали. По состоянию на утро его состояние оценивается как средней тяжести, стабильное. Позже за медицинской помощью также обратилась 33-летняя женщина, которая будет проходить амбулаторное лечение.

В результате обстрела поврежден весовой комплекс, 19 грузовых автомобилей и спецтехника.

Кроме того, в Галициновской громаде в результате атаки повреждено здание неработающего медицинского учреждения. Обходилось без пострадавших.

Также в течение суток российские войска шесть раз атаковали FPV-дронами Очаковскую громаду Николаевского района. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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