Доба на Миколаївщини: атака "шахедів", пошкоджено транспортну інфраструктуру, є постраждалі
Минулої доби російські безпілотники вдарили по транспортній інфраструктурі Миколаєва. Пошкоджено вантажівки, спецтехніку та будівлю медичного закладу в області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
Основного удару зазнала транспортна інфраструктура Миколаєва. Внаслідок атаки постраждав 45-річний чоловік, якого госпіталізували. Станом на ранок його стан оцінюється як середньої тяжкості, стабільний. Згодом по медичну допомогу також звернулася 33-річна жінка, яка проходитиме амбулаторне лікування.
Через обстріл пошкоджено ваговий комплекс, 19 вантажних автомобілів та спецтехніку.
Крім того, у Галицинівській громаді внаслідок атаки пошкоджено будівлю непрацюючого медичного закладу. Обійшлося без постраждалих.
Також протягом доби російські війська шість разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
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