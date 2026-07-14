Враг нанес удар из РСЗО по Очакову: 8 раненых, повреждены больница и дома
Сегодня, 14 июля 2026 года, войска РФ атаковали город Очаков Николаевской области, предположительно с помощью РСЗО.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности об атаке
Как отмечается, в результате атаки ранения получили восемь человек, пятеро из них госпитализированы.
Трем женщинам оказали медицинскую помощь на месте.
Повреждения
По данным ОВА, повреждены медицинское учреждение, многоквартирный дом, около 20 частных домов и семь автомобилей.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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