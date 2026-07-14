Ворог вгатив із РСЗВ по Очакову: 8 поранених, пошкоджено лікарню та будинки
Сьогодні, 14 липня 2026 року, війська РФ атакували місто Очаків Миколаївської області, попередньо, з РСЗВ.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі щодо атаки
Як зазначається, внаслідок атаки поранення отримали вісім людей, п’ятьох із них госпіталізовано.
Трьом жінкам медичну допомогу надали на місці.
Пошкодження
За даними ОВА, пошкоджено медичний заклад, багатоквартирний будинок, близько 20 приватних будинків та сім автомобілів.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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