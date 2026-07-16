Ночной удар РФ по Киеву: у раненого 16-летнего юноши - травматическая ампутация руки, его отец погиб. ФОТО

В результате ночной баллистической атаки РФ на Киев известно о двух погибших и пяти пострадавших. Среди погибших - двое мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

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Состояние раненого подростка

Как отмечается, травмы получил также 16-летний сын одного из погибших. У парня переломы и травматическая ампутация руки.

По данным прокуроров, под ударом РФ оказались Дарницкий и Святошинский районы Киева.

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Повреждения

Повреждены офисные здания, склады, припаркованные рядом автомобили и окна в жилом доме.







Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, в результате которого погибли люди (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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