Ночной удар РФ по Киеву: у раненого 16-летнего юноши - травматическая ампутация руки, его отец погиб. ФОТО
В результате ночной баллистической атаки РФ на Киев известно о двух погибших и пяти пострадавших. Среди погибших - двое мужчин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Состояние раненого подростка
Как отмечается, травмы получил также 16-летний сын одного из погибших. У парня переломы и травматическая ампутация руки.
По данным прокуроров, под ударом РФ оказались Дарницкий и Святошинский районы Киева.
Повреждения
Повреждены офисные здания, склады, припаркованные рядом автомобили и окна в жилом доме.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, в результате которого погибли люди (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Что предшествовало?
- В ночь на 16 июля в столице прогремели мощные взрывы. Враг в очередной раз атаковал Киев баллистическими ракетами.
- В Святошинском районе зафиксировано попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты упали на территории нежилой застройки, также произошло попадание в нежилое здание.
- В местах попаданий в Святошинском и Дарницком районах возникли пожары, на местах работают экстренные службы.
- К утру стало известно, что в результате удара РФ в Киеве двое погибли, шестеро пострадали, среди них 16-летний юноша.
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