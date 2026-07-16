РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12487 посетителей онлайн
Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев
1 851 3

Ночной удар РФ по Киеву: у раненого 16-летнего юноши - травматическая ампутация руки, его отец погиб. ФОТО

В результате ночной баллистической атаки РФ на Киев известно о двух погибших и пяти пострадавших. Среди погибших - двое мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Состояние раненого подростка

Как отмечается, травмы получил также 16-летний сын одного из погибших. У парня переломы и травматическая ампутация руки.

По данным прокуроров, под ударом РФ оказались Дарницкий и Святошинский районы Киева.

Читайте также: Удар РФ РСЗО с кассетным боеприпасом по Очакову: 6 раненых в больнице, мужчина в крайне тяжелом состоянии

Повреждения

Повреждены офисные здания, склады, припаркованные рядом автомобили и окна в жилом доме.

Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, в результате которого погибли люди (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожье уже 12 раненых после атаки российскими КАБами (обновлено)

Что предшествовало?

  • В ночь на 16 июля в столице прогремели мощные взрывы. Враг в очередной раз атаковал Киев баллистическими ракетами.
  • В Святошинском районе зафиксировано попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты упали на территории нежилой застройки, также произошло попадание в нежилое здание.
  • В местах попаданий в Святошинском и Дарницком районах возникли пожары, на местах работают экстренные службы.
  • К утру стало известно, что в результате удара РФ в Киеве двое погибли, шестеро пострадали, среди них 16-летний юноша.

Автор: 

Киев (26673) обстрел (33795) ранение (3410)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 