Атака РФ на Киев: двое погибших, шестеро пострадавших, среди них - 16-летний юноша. ФОТОрепортаж

В результате российского нападения на Киев погибли два человека, еще шестеро пострадали, в том числе - 16-летний юноша. Трое раненых были госпитализированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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"Два человека погибли в Киеве в результате атаки врага", - говорится в сообщении.

В результате российской атаки пострадали шесть жителей столицы. В том числе - 16-летний юноша.

Троих раненых медики госпитализировали.

Временно перекрыли движение на проспекте Академика Королева

В Киеве после утренней атаки РФ временно перекрыли движение на участке проспекта Академика Королева. Водителей призывают учитывать ограничения при планировании маршрута, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Движение транспорта временно перекрыто: по проспекту Академика Королева (от улицы Пшеничной до перекрестка с улицей Ивана Дзюбы). Учтите эту информацию при планировании своего маршрута", - говорится в сообщении.

Последствия удара по столице



















Что предшествовало?

В ночь на 16 июля в столице прогремели мощные взрывы. Враг в очередной раз атаковал Киев баллистическими ракетами.

В Святошинском районе зафиксировано попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты упали на территории нежилой застройки, также произошло попадание в нежилое здание.

В местах попаданий в Святошинском и Дарницком районах возникли пожары, на местах работают экстренные службы.

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