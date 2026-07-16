Атака РФ на Київ: двоє загиблих, шестеро постраждалих, серед них 16-річний хлопець. ФОТОрепортаж

Унаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей, ще шестеро постраждали, серед них 16-річний хлопець. Трьох поранених госпіталізували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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"Двоє людей загинули в Києві внаслідок атаки ворога", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали 6 мешканців столиці. В тому числі 16-річний хлопець.

Трьох поранених медики госпіталізували.

Тимчасово перекрили рух на проспекті Академіка Корольова

У Києві після ранкової атаки РФ тимчасово перекрили рух на ділянці проспекту Академіка Корольова. Водіїв закликають враховувати обмеження під час планування маршруту, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Рух транспорту тимчасово перекритий: проспектом Академіка Корольова (від вулиці Пшеничної до перехрестя з вулицею Івана Дзюби). Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", – йдеться в повідомленні.

Наслідки удару по столиці



















Що передувало?

У ніч проти 16 липня у столиці пролунали потужні вибухи. Ворог вкотре атакував Київ балістичними ракети.

У Святошинському районі зафіксовано влучання у складські приміщення. У Дарницькому районі уламки ракети впали на території нежитлової забудови, також сталося влучання в нежитлову будівлю.

У місцях влучань у Святошинському та Дарницькому районах виникли пожежі, на місцях працюють екстрені служби.

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