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У Києві пролунали вибухи: ворог атакує балістикою, спалахнули пожежі (оновлено)
Під час повітярної тривоги у столиці пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у Телеграмі КМВА.
Оновлена інформація
У Святошинському районі - влучання в складські приміщення.
У Дарницькому - уламки ракети впали на території нежитлової забудови, - написав у Телеграмі мер Києва Віталій Кличко.
Оновлена інформація
За іншою адресою в Дарницькому районі влучання в нежитлову будівлю. У Святошинському, де було влучання в складські приміщення, та в Дарниці, на території нежитлової забудови, пожежі, - написав Віталій Кличко о 01:19.
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