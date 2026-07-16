У Києві пролунали вибухи: ворог атакує балістикою, спалахнули пожежі (оновлено)

Під час повітярної тривоги у столиці пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у Телеграмі КМВА.

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У Святошинському районі - влучання в складські приміщення.

У Дарницькому - уламки ракети впали на території нежитлової забудови, - написав у Телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

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За іншою адресою в Дарницькому районі влучання в нежитлову будівлю. У Святошинському, де було влучання в складські приміщення, та в Дарниці, на території нежитлової забудови, пожежі, - написав Віталій Кличко о 01:19.

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