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В Киеве во время воздушной тревоги были слышны взрывы: враг атаковал баллистикой, начались пожары (обновлено)
Во время воздушной тревоги в столице были слышны взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", - говорится в Telegram-канале КГВА.
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В Святошинском районе – попадание в складские помещения.
В Дарницком – обломки ракеты упали на территории нежилой застройки, – написал в Телеграме мэр Киева Виталий Кличко.
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По другому адресу в Дарницком районе - попадание в нежилое здание. В Святошинском, где попадали в складские помещения, и в Дарнице, на территории нежилой застройки, пожары, - написал Виталий Кличко в 01:19.
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