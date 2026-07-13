В Запорожье уже 7 раненых после атаки российскими КАБами

Число пострадавших вследствие российского удара управляемыми авиационными бомбами по Запорожью и окрестностям возросло до семи человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

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Последствия атаки по жилому сектору

"Уже семь раненых: растет число людей, пострадавших вследствие вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район", — отметил он.

Среди пострадавших есть ребенок. Четырехлетняя девочка получила ранение вследствие удара КАБом по частным домам в Запорожье.

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Разрушения и работа служб на месте

Вследствие атаки разрушены и повреждены частные дома, хозяйственные постройки и садовые домики. Также возникли пожары.

На местах работают спасатели, медики и правоохранители. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось о шести раненых вследствие российской атаки на Запорожье.

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