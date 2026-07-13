У Запоріжжі вже 7 поранених після атаки російськими КАБами

Кількість постраждалих внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю та району зросла до семи осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ , про це йдеться у повідомленні начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в Телеграмі.

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Наслідки атаки по житловому сектору

"Вже семеро поранених: збільшується кількість людей, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район", — зазначив він.

Серед постраждалих є дитина. Чотирирічна дівчинка дістала поранення внаслідок удару КАБом по приватних будинках у Запоріжжі.

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Руйнування та робота служб на місці

У результаті атаки зруйновано та пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та садові будиночки. Також виникли пожежі.

На місцях працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Раніше повідомлялося про шістьох поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя.

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