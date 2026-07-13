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Російське керівництво зійшло з розуму через війну, - Зеленський відреагував на нічні удари РФ по цивільних об’єктах в Україні. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 липня 2026 року, війська РФ завдали ударів по цивільних об'єктах у кількох містах України. 

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Нічні удари РФ по Україні

"росіяни знову "перемогли" абсолютно цивільні об’єкти - звичайні пасажирські автобуси в Одесі, звичайні житлові будинки в Запоріжжі, звичайну лікарню на Харківщині. Кожен день такої війни Росії проти життя лише доводить правильність підтримки України з усіх точок зору: оборонної, політичної та просто людської", - наголошує глава держави.

За його словами, всі у світі бачать, що Україні потрібно більше ППО, більше захисту життя і що російське керівництво зійшло з розуму через війну та абсолютно нераціонально відмовляється закінчувати війну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по об’єкту транспортної інфраструктури в Одесі: горіли автобуси, є постраждалі (оновлено). ФОТОрепортаж

Обстріл України
Обстріл України
Обстріл України
Обстріл України
Обстріл України
Обстріл України
Обстріл України
Обстріл України
Обстріл України

Посилення тиску на РФ

"Але тиск на Росію має спрацювати. Нові санкції проти агресора, нові пакети підтримки для України, нові проєкти – як наш європейський антибалістичний проєкт FREYJA – усе це має спрацювати. Дякую всім, хто допомагає. Найближчим часом будуть зустрічі та перемовини, які повинні посилити наш захист", - додав Зеленський.

Також читайте: Дрони РФ вдарили по Запоріжжю та Одесі: є постраждалі та руйнування. ФОТОрепортаж. (оновлено)

Автор: 

Запоріжжя (2670) Зеленський Володимир (28331) обстріл (35129) Одеса (5897) Одеська область (4197) Запорізька область (5101) Запорізький район (705) Одеський район (698)
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Топ коментарі
+9
Щоб зійти з розуму - його треба мати. А там розуму ніколи не було, ще з часів як на болотах перший сарай поставили
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13.07.2026 10:08 Відповісти
+6
Наркоман верховного Кібуцу!!
Потрібні діпстрайки та Довгі Нептуни та Верба та Сапсани та.....
Потрібно прискорити санкції проти НПЗ ⛽🛢️🚫🚫🚱.
І колись дати відповідь - чому вони * почались лише влітку 2026 ??!!!

* (вони) тобто болючі наслідки через несправність частини НПЗ і трубопроводів
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13.07.2026 10:03 Відповісти
+6
Якщо будеш тільки констатувати факти,бути статистом,головним в країні то "манна небесна" не звалиться під ноги.Треба працювати а не жалітись,де твої обіцяні асиметричні відповіді і помсти.За свої слова треба відповідати,а не тільки санкції вводити,особливо на своїх громадян.Це в тебе краще всього виходить.
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13.07.2026 10:06 Відповісти

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