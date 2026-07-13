Російське керівництво зійшло з розуму через війну, - Зеленський відреагував на нічні удари РФ по цивільних об’єктах в Україні. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 13 липня 2026 року, війська РФ завдали ударів по цивільних об'єктах у кількох містах України.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Нічні удари РФ по Україні
"росіяни знову "перемогли" абсолютно цивільні об’єкти - звичайні пасажирські автобуси в Одесі, звичайні житлові будинки в Запоріжжі, звичайну лікарню на Харківщині. Кожен день такої війни Росії проти життя лише доводить правильність підтримки України з усіх точок зору: оборонної, політичної та просто людської", - наголошує глава держави.
За його словами, всі у світі бачать, що Україні потрібно більше ППО, більше захисту життя і що російське керівництво зійшло з розуму через війну та абсолютно нераціонально відмовляється закінчувати війну.
Посилення тиску на РФ
"Але тиск на Росію має спрацювати. Нові санкції проти агресора, нові пакети підтримки для України, нові проєкти – як наш європейський антибалістичний проєкт FREYJA – усе це має спрацювати. Дякую всім, хто допомагає. Найближчим часом будуть зустрічі та перемовини, які повинні посилити наш захист", - додав Зеленський.
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Потрібно прискорити санкції проти НПЗ ⛽🛢️🚫🚫🚱.
І колись дати відповідь - чому вони * почались лише влітку 2026 ??!!!
* (вони) тобто болючі наслідки через несправність частини НПЗ і трубопроводів