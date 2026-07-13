Ворог ударив по об’єкту транспортної інфраструктури в Одесі: горіли автобуси, є постраждалі (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 13 липня 2026 року війська РФ атакували Одесу.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За даними МВА, є влучання по транспортній інфраструктурі міста.

"Деталі зʼясовуємо", - уточнив Лисак.

Зазначимо, що у соцмережах повідомляють про масштабну пожежу на автостоянці, втім офіційного підтвердження наразі немає.

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Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

Як згодом повідомив Лисак, внаслідок ворожої атаки пошкоджено територію автотранспортного підприємства. Сталося займання автобусів.

Також пошкоджені 4 приватних будинки.

Є постраждалі

Попередньо, постраждало троє чоловіків - 58, 62 та 66 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

За даними ОВА, зранку ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок обстрілу на території одного з автопарків спалахнули 6 автобусів. Ще 11 автобусів і 6 автомобілів зазнали пошкоджень.







Також уражено територію санаторію, зокрема, будівлю закладу.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини: дві на території автопарку та ще дві - на території санаторію.

На місцях працюють усі відповідні служби. Роботи з ліквідації наслідків тривають