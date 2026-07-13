Враг ударил по объекту транспортной инфраструктуры в Одессе: горели автобусы, есть пострадавшие (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром 13 июля 2026 года войска РФ атаковали Одессу.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По данным ГВА, зафиксированы попадания по транспортной инфраструктуре города.

"Детали выясняем", - уточнил Лысак.

Отметим, что в соцсетях сообщают о масштабном пожаре на автостоянке, однако официального подтверждения пока нет.

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Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Обновленная информация

Как впоследствии сообщил Лысак, в результате вражеской атаки повреждена территория автотранспортного предприятия. Произошло возгорание автобусов.

Также повреждены 4 частных дома.

Есть пострадавшие

Предварительно пострадали трое мужчин - 58, 62 и 66 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По данным ОВА, утром враг еще раз атаковал гражданскую инфраструктуру Одесщины. В результате обстрела на территории одного из автопарков загорелись 6 автобусов. Еще 11 автобусов и 6 автомобилей получили повреждения.







Также поражена территория санатория, в частности - здание заведения.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки пострадали четыре человека: два - на территории автопарка и еще два - на территории санатория.

На местах работают все соответствующие службы. Работы по ликвидации последствий продолжаются.