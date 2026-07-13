Враг ударил по объекту транспортной инфраструктуры в Одессе: горели автобусы, есть пострадавшие (обновлено). ФОТОрепортаж
Утром 13 июля 2026 года войска РФ атаковали Одессу.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По данным ГВА, зафиксированы попадания по транспортной инфраструктуре города.
"Детали выясняем", - уточнил Лысак.
Отметим, что в соцсетях сообщают о масштабном пожаре на автостоянке, однако официального подтверждения пока нет.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Обновленная информация
Как впоследствии сообщил Лысак, в результате вражеской атаки повреждена территория автотранспортного предприятия. Произошло возгорание автобусов.
Также повреждены 4 частных дома.
Есть пострадавшие
Предварительно пострадали трое мужчин - 58, 62 и 66 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По данным ОВА, утром враг еще раз атаковал гражданскую инфраструктуру Одесщины. В результате обстрела на территории одного из автопарков загорелись 6 автобусов. Еще 11 автобусов и 6 автомобилей получили повреждения.
Также поражена территория санатория, в частности - здание заведения.
По предварительным данным, в результате вражеской атаки пострадали четыре человека: два - на территории автопарка и еще два - на территории санатория.
На местах работают все соответствующие службы. Работы по ликвидации последствий продолжаются.
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