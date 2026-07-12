Дроны РФ нанесли удары по Запорожью и Одессе: есть пострадавшие и разрушения. ФОТОрепортаж
Вечером 12 июля российские войска атаковали Запорожье с помощью беспилотников, в результате чего двое человек получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.
Удар по Запорожью
По словам Федорова, в результате атакитакже были повреждены многоэтажные дома.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В то же время глава ОВА сообщил об угрозе применения врагом управляемых авиационных бомб по Запорожской области.
Атака на Одесщину
Также вечером 12 июля враг атакует Одесскую область ударными БПЛА. По предварительной информации, в Одесском районе зафиксировано попадание в верхние этажи многоэтажного жилого дома.
Другой вражеский БПЛА повредил крышу строительного супермаркета. Возникли пожары, которые на данный момент уже ликвидированы. Информация о пострадавших уточняется.
Об этом в Telegram написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, атака на Одесскую область продолжается. Кипер призвал всех находиться в безопасных местах.
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