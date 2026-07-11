Авиаудар РФ по Запорожью 10 июля: число погибших возросло до двух, раненых — до 33. Аварийно-спасательные работы завершены, — ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели завершили аварийно-спасательные работы после авиаудара по Запорожью, нанесённого россиянами вчера, 10 июля.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Увеличилось число жертв
Как отмечается, спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. Таким образом, вследствие российского авиаудара погибли 2 человека.
Кроме того, 33 человека получили травмы.
"Аварийно-спасательные работы завершены. На месте происшествия работали все экстренные службы", — добавили в ГСЧС.
Что предшествовало
Напомним, 10 июля российские войска в очередной раз нанесли удар по Запорожью. Сообщалось, что после вражеской атаки эвакуируют жителей многоэтажного дома. По состоянию на вечер было известно об одном погибшем и 29 пострадавших.
Разбор завалов
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