Авиаудар РФ по Запорожью 10 июля: число погибших возросло до двух, раненых — до 33. Аварийно-спасательные работы завершены, — ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели завершили аварийно-спасательные работы после авиаудара по Запорожью, нанесённого россиянами вчера, 10 июля.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Увеличилось число жертв

Как отмечается, спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. Таким образом, вследствие российского авиаудара погибли 2 человека.

Кроме того, 33 человека получили травмы.

"Аварийно-спасательные работы завершены. На месте происшествия работали все экстренные службы", — добавили в ГСЧС.

Смотрите также: Россияне атаковали Запорожье КАБами: трое раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало

Напомним, 10 июля российские войска в очередной раз нанесли удар по Запорожью. Сообщалось, что после вражеской атаки эвакуируют жителей многоэтажного дома. По состоянию на вечер было известно об одном погибшем и 29 пострадавших.

Смотрите также: Оккупанты атаковали АЗС в Запорожье: один человек погиб и трое ранены, вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Разбор завалов









