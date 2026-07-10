Россияне нанесли удар по Запорожью: один человек погиб и 16 – пострадали, в частности ребенок. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Сегодня, 10 июля, российские войска в очередной раз нанесли удар по Запорожью, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, враг атаковал центр города авиабомбами. Произошло возгорание автомобилей и дома.

Есть информация о погибшем и раненых. На местах работают экстренные службы.

Так, сообщается, что один человек погиб, по меньшей мере четверо — ранены. В том числе ребенок.

Информация о последствиях вражеской атаки на Запорожье продолжает поступать.

Читайте также: Сутки в Запорожье: РФ нанесла более тысячи ударов, есть погибший и 12 раненых

Эвакуируют жильцов многоэтажного дома

Также отмечается, что после вражеской атаки эвакуируют жителей многоэтажного дома.

В городе продолжается ликвидация последствий российской атаки.

В результате ударов КАБами разрушены жилые и нежилые дома.

"На данный момент опасность не миновала. Известно о неразорвавшихся боеприпасах. Поэтому важно находиться в безопасности и слушать указания полицейских и спасателей", — подчеркнул глава ОГА.

Обновленная информация

Позже Федоров сообщил, что количество пострадавших вследствие вражеской атаки на Запорожье увеличивается - уже известно о девяти.

Помощь врачей понадобилась трем женщинам, пяти мужчинам и ребенку.

Также он рассказал, что под наблюдением врачей находятся четыре пострадавших, у них взрывная травма и острая реакция на стресс.

Один человек в тяжелом состоянии. Еще двое – в состоянии средней тяжести.

Шестилетний мальчик госпитализирован с острой реакцией на стресс.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Впоследствии количество раненых возросло до16.

Последствия атаки











