Россияне нанесли удар по Запорожью: один человек погиб и 16 – пострадали, в частности ребенок. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
Сегодня, 10 июля, российские войска в очередной раз нанесли удар по Запорожью, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, враг атаковал центр города авиабомбами. Произошло возгорание автомобилей и дома.
Есть информация о погибшем и раненых. На местах работают экстренные службы.
Так, сообщается, что один человек погиб, по меньшей мере четверо — ранены. В том числе ребенок.
Информация о последствиях вражеской атаки на Запорожье продолжает поступать.
Эвакуируют жильцов многоэтажного дома
Также отмечается, что после вражеской атаки эвакуируют жителей многоэтажного дома.
В городе продолжается ликвидация последствий российской атаки.
В результате ударов КАБами разрушены жилые и нежилые дома.
"На данный момент опасность не миновала. Известно о неразорвавшихся боеприпасах. Поэтому важно находиться в безопасности и слушать указания полицейских и спасателей", — подчеркнул глава ОГА.
Обновленная информация
Позже Федоров сообщил, что количество пострадавших вследствие вражеской атаки на Запорожье увеличивается - уже известно о девяти.
Помощь врачей понадобилась трем женщинам, пяти мужчинам и ребенку.
Также он рассказал, что под наблюдением врачей находятся четыре пострадавших, у них взрывная травма и острая реакция на стресс.
Один человек в тяжелом состоянии. Еще двое – в состоянии средней тяжести.
Шестилетний мальчик госпитализирован с острой реакцией на стресс.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Впоследствии количество раненых возросло до16.
Последствия атаки
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