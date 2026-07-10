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Новости Фото Атака на Запорожье
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Россияне нанесли удар по Запорожью: один человек погиб и 16 – пострадали, в частности ребенок. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Сегодня, 10 июля, российские войска в очередной раз нанесли удар по Запорожью, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, враг атаковал центр города авиабомбами. Произошло возгорание автомобилей и дома.

Есть информация о погибшем и раненых. На местах работают экстренные службы.

Так, сообщается, что один человек погиб, по меньшей мере четверо — ранены. В том числе ребенок.

Информация о последствиях вражеской атаки на Запорожье продолжает поступать.

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Эвакуируют жильцов многоэтажного дома

Также отмечается, что после вражеской атаки эвакуируют жителей многоэтажного дома.

В городе продолжается ликвидация последствий российской атаки.

В результате ударов КАБами разрушены жилые и нежилые дома.

"На данный момент опасность не миновала. Известно о неразорвавшихся боеприпасах. Поэтому важно находиться в безопасности и слушать указания полицейских и спасателей", — подчеркнул глава ОГА.

Обновленная информация

Позже Федоров сообщил, что количество пострадавших вследствие вражеской атаки на Запорожье увеличивается - уже известно о девяти.

Помощь врачей понадобилась трем женщинам, пяти мужчинам и ребенку.

Также он рассказал, что под наблюдением врачей находятся четыре пострадавших, у них взрывная травма и острая реакция на стресс.

Один человек в тяжелом состоянии. Еще двое – в состоянии средней тяжести.

Шестилетний мальчик госпитализирован с острой реакцией на стресс.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Впоследствии количество раненых возросло до16.

Последствия атаки

Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью

Автор: 

Запорожье (3018) обстрел (33710) Запорожская область (4567) Запорожский район (690)
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