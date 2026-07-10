Росіяни вдарили по Запоріжжю: одна людина загинула і четверо - поранені, зокрема дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 липня, російські війська вчергове завдали удару по Запоріжжю, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, ворог атакував центр міста авіабомбами. Сталося займання автомобілів і будинку.

Є інформація про загиблого та поранених. На місцях працюють екстрені служби.

Так, повідомляється, що одна людина загинула, щонайменше четверо - поранені. У тому числі, дитина.

Інформація про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя продовжує надходити.

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Евакуюють мешканців багатоповерхівки

Також зазначається, що після ворожої атаки евакуюють мешканців багатоповерхівки.

В місті продовжується ліквідація наслідків російської атаки.

Через удари КАБами зруйновані житлові та нежитлові будинки.

"Наразі небезпека не минула. Відомо про нерозірвані боєприпаси. Тож важливо перебувати у безпеці та слухати вказівки поліцейських та рятувальників", - наголосив голова ОВА.

Наслідки атаки











