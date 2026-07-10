Росіяни вдарили по Запоріжжю: одна людина загинула і четверо - поранені, зокрема дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 10 липня, російські війська вчергове завдали удару по Запоріжжю, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, ворог атакував центр міста авіабомбами. Сталося займання автомобілів і будинку.
Є інформація про загиблого та поранених. На місцях працюють екстрені служби.
Так, повідомляється, що одна людина загинула, щонайменше четверо - поранені. У тому числі, дитина.
Інформація про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя продовжує надходити.
Евакуюють мешканців багатоповерхівки
Також зазначається, що після ворожої атаки евакуюють мешканців багатоповерхівки.
В місті продовжується ліквідація наслідків російської атаки.
Через удари КАБами зруйновані житлові та нежитлові будинки.
"Наразі небезпека не минула. Відомо про нерозірвані боєприпаси. Тож важливо перебувати у безпеці та слухати вказівки поліцейських та рятувальників", - наголосив голова ОВА.
Наслідки атаки
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