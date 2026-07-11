Авіаудар РФ по Запоріжжю 10 липня: кількість загиблих зросла до двох, поранених - до 33. Аварійно-рятувальні роботи завершено, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаудару по Запоріжжю, якого росіяни завдали вчора, 10 липня.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Зросла кількість жертв

Як зазначається, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Таким чином, унаслідок російського авіаудару загинули 2 людини.

Крім того, травмовано 33 людини.

"Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці події працювали всі екстрені служби", - додали в ДСНС.

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Що передувало

Нагадаємо, 10 липня, російські війська вчергове завдали удару по Запоріжжю. Повідомлялося, що після ворожої атаки евакуюють мешканців багатоповерхівки. Станом на вечір було відомо про одну загиблу людину і 29 постраждалих.

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Розбір завалів









