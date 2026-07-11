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Росіяни атакували КАБами Запоріжжя: троє поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 липня, російські війська завдали удару по Запоріжжю, є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що внаслідок атаки є троє поранених. Допомога медиків знадобилася трьом жінкам.

Екстрені служби продовжують роботу на місці влучань ворожих КАБів.

На місці працюють і рятувальники, і поліцейські. Усім постраждалим надається допомога.

Також дивіться: Окупанти атакували АЗС у Запоріжжі: одна людина загинула і три - поранені, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю

Також дивіться: Росіяни вдарили по Запоріжжю: одна людина загинула, 29 постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю

Автор: 

Запоріжжя (2667) обстріл (35091) Запорізька область (5098) Запорізький район (701)
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