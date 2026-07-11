Росіяни атакували КАБами Запоріжжя: троє поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 липня, російські війська завдали удару по Запоріжжю, є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що внаслідок атаки є троє поранених. Допомога медиків знадобилася трьом жінкам.

Екстрені служби продовжують роботу на місці влучань ворожих КАБів.



На місці працюють і рятувальники, і поліцейські. Усім постраждалим надається допомога.

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Наслідки атаки







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