Росіяни атакували КАБами Запоріжжя: троє поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 11 липня, російські війська завдали удару по Запоріжжю, є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що внаслідок атаки є троє поранених. Допомога медиків знадобилася трьом жінкам.
Екстрені служби продовжують роботу на місці влучань ворожих КАБів.
На місці працюють і рятувальники, і поліцейські. Усім постраждалим надається допомога.
Наслідки атаки
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