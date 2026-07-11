Россияне атаковали Запорожье КАБами: трое раненых. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 11 июля, российские войска нанесли удар по Запорожью, есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что вследствие атаки есть трое раненых. Помощь медиков потребовалась трем женщинам.

Экстренные службы продолжают работу на месте попаданий вражеских кассетных бомб.



На месте работают и спасатели, и полицейские. Всем пострадавшим оказывается помощь.

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Последствия атаки







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