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Россияне атаковали Запорожье КАБами: трое раненых. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 11 июля, российские войска нанесли удар по Запорожью, есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что вследствие атаки есть трое раненых. Помощь медиков потребовалась трем женщинам.

Экстренные службы продолжают работу на месте попаданий вражеских кассетных бомб.

На месте работают и спасатели, и полицейские. Всем пострадавшим оказывается помощь.

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Последствия атаки

Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью

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Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью

Автор: 

Запорожье (3018) обстрел (33726) Запорожская область (4572) Запорожский район (692)
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