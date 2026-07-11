Россияне атаковали Запорожье КАБами: трое раненых. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 11 июля, российские войска нанесли удар по Запорожью, есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что вследствие атаки есть трое раненых. Помощь медиков потребовалась трем женщинам.
Экстренные службы продолжают работу на месте попаданий вражеских кассетных бомб.
На месте работают и спасатели, и полицейские. Всем пострадавшим оказывается помощь.
Последствия атаки
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль