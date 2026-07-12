Дрони РФ вдарили по Запоріжжю та Одесі: є постраждалі та руйнування. ФОТОрепортаж. (оновлено)

Російські війська увечері 12 липня атакували Запоріжжя безпілотниками, унаслідок чого двоє людей зазнали поранень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у Телеграмі.

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Удар по Запоріжжю

За словами Федорова, внаслідок атаки також пошкоджено багатоповерхові будинки.

Усім постраждалим надається медична допомога.

Водночас очільник ОВА повідомив про загрозу застосування ворогом керованих авіаційних бомб по Запорізькій області.

Оновлена інформація

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки госпіталізовані дві жінки: 73 та 32 років, - ОВА. Пошкоджені фасади, вікна, балкони та покрівлі будинків, автівки. Також постраждала лікарня - вибито вікна.

Пізніше в ОВА додали, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до шести.



















Читайте: Авіаудар РФ по Запоріжжю 10 липня: кількість загиблих зросла до двох, поранених - до 33. Аварійно-рятувальні роботи завершено, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Атака на Одещину

Також увечері 12 липня ворог атакує Одещину ударними БпЛА. За попередньою інформацією, в Одеському районі є влучання у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку.

Іншим ворожим БпЛА пошкоджено дах будівельного супермаркету. Виникли пожежі, які наразі вже ліквідовані. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Про це у Телеграмі написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, атака на Одещину триває. Кіпер закликав усіх перебувати у безпечних місцях.