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Российское руководство сошло с ума из-за войны, - Зеленский отреагировал на ночные удары РФ по гражданским объектам в Украине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 июля 2026 года, войска РФ нанесли удары по гражданским объектам в нескольких городах Украины. 

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ночные удары РФ по Украине

"Россияне снова "победили" абсолютно гражданские объекты - обычные пассажирские автобусы в Одессе, обычные жилые дома в Запорожье, обычную больницу в Харьковской области. Каждый день такой войны России против жизни лишь доказывает правильность поддержки Украины со всех точек зрения: оборонной, политической и просто человеческой", - подчеркивает глава государства.

По его словам, весь мир видит, что Украине нужно больше ПВО, больше защиты жизни и что российское руководство сошло с ума из-за войны и совершенно нерационально отказывается заканчивать войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг нанес удар по объекту транспортной инфраструктуры в Одессе: горели автобусы, есть пострадавшие (обновлено). ФОТОрепортаж

Обстрел Украины
Обстрел Украины
Обстрел Украины
Обстрел Украины
Обстрел Украины
Обстрел Украины
Обстрел Украины
Обстрел Украины
Обстрел Украины

Усиление давления на РФ

"Но давление на Россию должно сработать. Новые санкции против агрессора, новые пакеты поддержки для Украины, новые проекты - такие как наш европейский антибаллистический проект FREYJA - все это должно сработать. Спасибо всем, кто помогает. В ближайшее время состоятся встречи и переговоры, которые должны усилить нашу защиту", - добавил Зеленский.

Читайте также: Дроны РФ нанесли удары по Запорожью и Одессе: есть пострадавшие и разрушения. ФОТОрепортаж. (обновлено)

Автор: 

Запорожье (3021) Зеленский Владимир (24806) обстрел (33747) Одесса (8181) Одесская область (4450) Запорожская область (4576) Запорожский район (696) Одесский район (670)
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Топ комментарии
+8
Щоб зійти з розуму - його треба мати. А там розуму ніколи не було, ще з часів як на болотах перший сарай поставили
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13.07.2026 10:08 Ответить
+5
Наркоман верховного Кібуцу!!
Потрібні діпстрайки та Довгі Нептуни та Верба та Сапсани та.....
Потрібно прискорити санкції проти НПЗ ⛽🛢️🚫🚫🚱.
І колись дати відповідь - чому вони * почались лише влітку 2026 ??!!!

* (вони) тобто болючі наслідки через несправність частини НПЗ і трубопроводів
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13.07.2026 10:03 Ответить
+5
Якщо будеш тільки констатувати факти,бути статистом,головним в країні то "манна небесна" не звалиться під ноги.Треба працювати а не жалітись,де твої обіцяні асиметричні відповіді і помсти.За свої слова треба відповідати,а не тільки санкції вводити,особливо на своїх громадян.Це в тебе краще всього виходить.
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13.07.2026 10:06 Ответить

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