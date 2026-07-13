Российское руководство сошло с ума из-за войны, - Зеленский отреагировал на ночные удары РФ по гражданским объектам в Украине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 июля 2026 года, войска РФ нанесли удары по гражданским объектам в нескольких городах Украины.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ночные удары РФ по Украине

"Россияне снова "победили" абсолютно гражданские объекты - обычные пассажирские автобусы в Одессе, обычные жилые дома в Запорожье, обычную больницу в Харьковской области. Каждый день такой войны России против жизни лишь доказывает правильность поддержки Украины со всех точек зрения: оборонной, политической и просто человеческой", - подчеркивает глава государства.

По его словам, весь мир видит, что Украине нужно больше ПВО, больше защиты жизни и что российское руководство сошло с ума из-за войны и совершенно нерационально отказывается заканчивать войну.

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Усиление давления на РФ

"Но давление на Россию должно сработать. Новые санкции против агрессора, новые пакеты поддержки для Украины, новые проекты - такие как наш европейский антибаллистический проект FREYJA - все это должно сработать. Спасибо всем, кто помогает. В ближайшее время состоятся встречи и переговоры, которые должны усилить нашу защиту", - добавил Зеленский.

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