Атака РФ на цивільне судно на Одещині: кількість загиблих зросла до 5, поранених вже 10

На жаль, під час ліквідації пожежі на комерційному судні на Одещині, що було атаковано російським безпілотником, виявили тіла ще двох загиблих.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Нові жертви

За його словами, кількість жертв ворожої атаки зросла до пʼяти. Ще десятеро людей отримали поранення. Усі загиблі та постраждалі - члени екіпажу.

"Цей удар є черговим актом терору з боку країни-агресора, спрямованим проти продовольчої безпеки світу та цивільного судноплавства. Винні неодмінно будуть притягнуті до відповідальності", - наголошує очільник області.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ вдарила по цивільному судну на Одещині: троє моряків загинули, п’ятеро поранені.

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