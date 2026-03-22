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Інтенсивність атак на порти Одеси та Чорноморська у 2026 році зросла, - Кулеба
У 2026 році інтенсивність атак на портову інфраструктуру Одеси та Чорноморська зросла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Від початку року вже понад 180 атак
За його словами, якщо за весь 2025 рік було близько 150 атак, то зараз - вже понад 180. Ворог застосовує масовані удари і збільшує кількість БПЛА.
Захист портової інфраструктури посилять
"Ми посилюємо захист: збільшуємо кількість мобільно-вогневих груп, доукомплектовуємо екіпажі БПЛА-перехоплювачів, нарощуємо РЕБ і координацію з військовими. У відсотковому значенні ефективність збиття вже зросла на 25–35%", - додав Кулеба.
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