Інтенсивність атак на порти Одеси та Чорноморська у 2026 році зросла, - Кулеба

У 2026 році інтенсивність атак на портову інфраструктуру Одеси та Чорноморська зросла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

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Від початку року вже понад 180 атак

За його словами, якщо за весь 2025 рік було близько 150 атак, то зараз - вже понад 180. Ворог застосовує масовані удари і збільшує кількість БПЛА.

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Захист портової інфраструктури посилять

"Ми посилюємо захист: збільшуємо кількість мобільно-вогневих груп, доукомплектовуємо екіпажі БПЛА-перехоплювачів, нарощуємо РЕБ і координацію з військовими. У відсотковому значенні ефективність збиття вже зросла на 25–35%", - додав Кулеба.

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