РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6884 посетителя онлайн
Новости Атака РФ на порт в Одессе
313 2

Интенсивность атак на порты Одессы и Черноморска в 2026 году возросла, - Кулеба

РФ атаковала порты в Одесской области

В 2026 году интенсивность атак на портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска возросла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

С начала года уже более 180 атак

По его словам, если за весь 2025 год было около 150 атак, то сейчас - уже более 180. Враг применяет массированные удары и увеличивает количество БПЛА.

Защиту портовой инфраструктуры усилят

"Мы усиливаем защиту: увеличиваем количество мобильно-огневых групп, доукомплектовываем экипажи БПЛА-перехватчиков, наращиваем РЭБ и координацию с военными. В процентном выражении эффективность сбивания уже выросла на 25–35%", - добавил Кулеба.

Автор: 

Одесса (8015) Одесская область (4147) порт (756) Кулеба Алексей (171) Черноморское (38) Одесский район (490)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кулеба!
ти ж типу професійний дипломат.
кулеба, на якій підставі твій хазяїн зе!гніда, відправив зсу виконувати бойове завдання в іншу державу?
показать весь комментарий
22.03.2026 11:36 Ответить
Не може бути, а на Новоросійський порт... Знизилась !?
показать весь комментарий
22.03.2026 11:38 Ответить
 
 