Интенсивность атак на порты Одессы и Черноморска в 2026 году возросла, - Кулеба

В 2026 году интенсивность атак на портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска возросла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

С начала года уже более 180 атак

По его словам, если за весь 2025 год было около 150 атак, то сейчас - уже более 180. Враг применяет массированные удары и увеличивает количество БПЛА.

Защиту портовой инфраструктуры усилят

"Мы усиливаем защиту: увеличиваем количество мобильно-огневых групп, доукомплектовываем экипажи БПЛА-перехватчиков, наращиваем РЭБ и координацию с военными. В процентном выражении эффективность сбивания уже выросла на 25–35%", - добавил Кулеба.

