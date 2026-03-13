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Ударные дроны атаковали порт Одесчины: поврежден склад, без пострадавших. ФОТО

Вечером 12 марта в результате атаки ударных БПЛА поврежден продуктовый склад порта в Одесской области. Возгорание ликвидировали спасатели, погибших и раненых нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

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"В результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта. Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали наши спасатели. К счастью, погибших и пострадавших нет. Для устранения последствий задействованы все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

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Последствия атаки

Атака беспилотников на порт Одесской области: склад поврежден, без жертв
Атака беспилотников на порт Одесской области: склад поврежден, без жертв

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обстрел (33224) Одесская область (4383) порт (799)
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