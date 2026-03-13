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Новини Фото Обстріли Одещини
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Ударні дрони атакували порт Одещини: пошкоджено склад, без постраждалих. ФОТО

Ввечері 12 березня внаслідок атаки ударних БПЛА пошкоджено продуктовий склад порту в Одеській област. Займання ліквідували рятувальники, загиблих і поранених немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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"Внаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту. Виникло займання, яке оперативно ліквідували наші рятувальники. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Для усунення наслідків задіяні всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки атаки

Атака безпілотників на порт Одещини: склад пошкоджено, без жертв
Атака безпілотників на порт Одещини: склад пошкоджено, без жертв

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обстріл (34578) Одеська область (4128) порт (2178)
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