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Ударні дрони атакували порт Одещини: пошкоджено склад, без постраждалих. ФОТО
Ввечері 12 березня внаслідок атаки ударних БПЛА пошкоджено продуктовий склад порту в Одеській област. Займання ліквідували рятувальники, загиблих і поранених немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту. Виникло займання, яке оперативно ліквідували наші рятувальники. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Для усунення наслідків задіяні всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
Наслідки атаки
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