Ударні дрони атакували порт Одещини: пошкоджено склад, без постраждалих. ФОТО

Ввечері 12 березня внаслідок атаки ударних БПЛА пошкоджено продуктовий склад порту в Одеській област. Займання ліквідували рятувальники, загиблих і поранених немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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"Внаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту. Виникло займання, яке оперативно ліквідували наші рятувальники. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Для усунення наслідків задіяні всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки атаки



