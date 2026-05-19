Громадяни КНР не постраждали під час атаки російського дрона на судно в Чорному морі, - МЗС Китаю
У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що громадяни КНР, які перебували на борту цивільного вантажного судна в Чорному морі, не постраждали внаслідок атаки безпілотника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь.
"Ми взяли до уваги відповідні повідомлення. Згідно з поточною інформацією, судно зареєстроване на Маршаллових Островах, на борту якого є китайські члени екіпажу. Посольство Китаю в Україні зв'язалося з китайськими членами екіпажу та підтвердило відсутність постраждалих", – сказав Цзякунь на пресконференції у вівторок.
При цьому він додав, що "позиція Китаю є послідовною та чіткою: діалог та переговори – єдиний життєздатний шлях вирішення української кризи".
Що передувало
- Зранку 18 травня війська РФ атакували "шахедом" китайське торгове судно, що перебувало в територіальних водах України.
