Новини Атака РФ на порт в Одесі
Громадяни КНР не постраждали під час атаки російського дрона на судно в Чорному морі, - МЗС Китаю

Зранку російські війська атакували порт Великої Одеси

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що громадяни КНР, які перебували на борту цивільного вантажного судна в Чорному морі, не постраждали внаслідок атаки безпілотника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь.

"Ми взяли до уваги відповідні повідомлення. Згідно з поточною інформацією, судно зареєстроване на Маршаллових Островах, на борту якого є китайські члени екіпажу. Посольство Китаю в Україні зв'язалося з китайськими членами екіпажу та підтвердило відсутність постраждалих", – сказав Цзякунь на пресконференції у вівторок.

При цьому він додав, що "позиція Китаю є послідовною та чіткою: діалог та переговори – єдиний життєздатний шлях вирішення української кризи".

Ну слава богу)))
19.05.2026 17:51 Відповісти
А шкода.
19.05.2026 17:56 Відповісти
Могли і збрехати. Їх (китайців) дофіга, чого їм за якихсь трьох-п'ятьох хвилюватися. Тем більш брешуть китайці майже як і кацапи, тільки з більш професійним досвідом судячи з історії.
19.05.2026 18:07 Відповісти
Friendly fire. Брацкая ашыпка.
19.05.2026 18:07 Відповісти
доведеться пафтаріть
19.05.2026 19:47 Відповісти
 
 