Новости Атака РФ на порт в Одессе
Граждане КНР не пострадали во время атаки российского дрона на судно в Черном море, - МИД Китая

Утром российские войска атаковали порт Большой Одессы

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что граждане КНР, находившиеся на борту гражданского грузового судна в Чёрном море, не пострадали в результате атаки беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.

"Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Согласно имеющейся информации, судно зарегистрировано на Маршалловых островах, на борту которого находятся китайские члены экипажа. Посольство Китая в Украине связалось с китайскими членами экипажа и подтвердило отсутствие пострадавших", – сказал Цзякунь на пресс-конференции во вторник.

При этом он добавил, что "позиция Китая последовательна и четка: диалог и переговоры – единственный жизнеспособный путь решения украинского кризиса".

Что предшествовало

Ну слава богу)))
19.05.2026 17:51 Ответить
А шкода.
19.05.2026 17:56 Ответить
Могли і збрехати. Їх (китайців) дофіга, чого їм за якихсь трьох-п'ятьох хвилюватися. Тем більш брешуть китайці майже як і кацапи, тільки з більш професійним досвідом судячи з історії.
19.05.2026 18:07 Ответить
Friendly fire. Брацкая ашыпка.
19.05.2026 18:07 Ответить
 
 