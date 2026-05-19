Граждане КНР не пострадали во время атаки российского дрона на судно в Черном море, - МИД Китая

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что граждане КНР, находившиеся на борту гражданского грузового судна в Чёрном море, не пострадали в результате атаки беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.

"Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Согласно имеющейся информации, судно зарегистрировано на Маршалловых островах, на борту которого находятся китайские члены экипажа. Посольство Китая в Украине связалось с китайскими членами экипажа и подтвердило отсутствие пострадавших", – сказал Цзякунь на пресс-конференции во вторник.

При этом он добавил, что "позиция Китая последовательна и четка: диалог и переговоры – единственный жизнеспособный путь решения украинского кризиса".

