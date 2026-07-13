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Новости Атака РФ на порт в Одессе
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Атака РФ на гражданское судно на Одесчине: число погибших возросло до 5, раненых уже 10

удар по судну в Одесской области

К сожалению, в ходе ликвидации пожара на коммерческом судне в Одесской области, подвергшемся атаке российского беспилотника, были обнаружены тела ещё двух погибших.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Новые жертвы

По его словам, число жертв вражеской атаки возросло до пяти. Еще десять человек получили ранения. Все погибшие и пострадавшие — члены экипажа.

"Этот удар является очередным актом террора со стороны страны-агрессора, направленным против продовольственной безопасности мира и гражданского судоходства. Виновные непременно будут привлечены к ответственности", — подчеркивает глава области.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар по гражданскому судну в Одесской области: трое моряков погибли, пятеро ранены.

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