Атака РФ на гражданское судно на Одесчине: число погибших возросло до 5, раненых уже 10
К сожалению, в ходе ликвидации пожара на коммерческом судне в Одесской области, подвергшемся атаке российского беспилотника, были обнаружены тела ещё двух погибших.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Новые жертвы
По его словам, число жертв вражеской атаки возросло до пяти. Еще десять человек получили ранения. Все погибшие и пострадавшие — члены экипажа.
"Этот удар является очередным актом террора со стороны страны-агрессора, направленным против продовольственной безопасности мира и гражданского судоходства. Виновные непременно будут привлечены к ответственности", — подчеркивает глава области.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар по гражданскому судну в Одесской области: трое моряков погибли, пятеро ранены.
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