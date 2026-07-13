Последствия вражеской атаки на Запорожье: количество раненых возросло до 6, среди них - подросток. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Запорожье уже шестеро раненых в результате российской атаки с использованием беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

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"Уже шесть раненых, среди них 15-летний подросток, - число пострадавших в результате вражеской атаки возросло", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

12 июля российские военные атаковали Запорожье. Повреждены многоэтажные дома, автомобили и одна из больниц. Произошел пожар.

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Последствия атаки





















