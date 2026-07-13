Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 6, серед них - підліток. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Запоріжжі вже шестеро поранених внаслідок російської атаки безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник ОВА Іван Федоров.
"Вже шість поранених, серед них 15-річний хлопець, - кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
12 липня російські військові атакували Запоріжжя. Пошкоджено багатоповерхівки, автівки та одну з лікарень. Сталася пожежа.
Наслідки атаки
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