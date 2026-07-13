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Новини Фото Атака дронів по Запоріжжю
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Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 6, серед них - підліток. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі вже шестеро поранених внаслідок російської атаки безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник ОВА Іван Федоров.

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"Вже шість поранених, серед них 15-річний хлопець, - кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

12 липня російські військові атакували Запоріжжя. Пошкоджено багатоповерхівки, автівки та одну з лікарень. Сталася пожежа.

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Наслідки атаки

Атака дронів на Запоріжжя: кількість поранених зросла до шести
Атака дронів на Запоріжжя: кількість поранених зросла до шести
Атака дронів на Запоріжжя: кількість поранених зросла до шести
Атака дронів на Запоріжжя: кількість поранених зросла до шести
Атака дронів на Запоріжжя: кількість поранених зросла до шести
Атака дронів на Запоріжжя: кількість поранених зросла до шести
Атака дронів на Запоріжжя: кількість поранених зросла до шести
Атака дронів на Запоріжжя: кількість поранених зросла до шести
Атака дронів на Запоріжжя: кількість поранених зросла до шести
Атака дронів на Запоріжжя: кількість поранених зросла до шести
Атака дронів на Запоріжжя: кількість поранених зросла до шести

Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) Запоріжжя (2670) обстріл (35110) Запорізька область (5101) Запорізький район (705)
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