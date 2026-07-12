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РФ атакували транспорт у Херсоні: пошкоджено автобуси. ФОТОрепортаж
Російські війська в неділю атакували транспорт у Херсоні за допомогою безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька в Телеграмі.
Дрони вдарили по транспорту в місті
За словами посадовця, близько 17:30 російські окупанти знову здійснили атаку безпілотником по Корабельному району міста.
Унаслідок удару пошкоджено транспорт одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради. Зокрема, пошкоджено два автобуси.
Інформація про постраждалих не надходила.
- Раніше повідомлялося, що упродовж дня неділі, 12 липня, російські війська атакували населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та дронами різного типу. Постраждали восьмеро людей, з них семеро – у Херсоні.
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