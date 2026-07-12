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Новини Фото Обстріли Херсона
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РФ атакували транспорт у Херсоні: пошкоджено автобуси. ФОТОрепортаж

Російські війська в неділю атакували транспорт у Херсоні за допомогою безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька в Телеграмі.

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Дрони вдарили по транспорту в місті

За словами посадовця, близько 17:30 російські окупанти знову здійснили атаку безпілотником по Корабельному району міста.

Унаслідок удару пошкоджено транспорт одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради. Зокрема, пошкоджено два автобуси.

Інформація про постраждалих не надходила.

Атака на Херсон

Атака на Херсон

Атака на Херсон

Атака на Херсон

  • Раніше повідомлялося, що упродовж дня неділі, 12 липня, російські війська атакували населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та дронами різного типу. Постраждали восьмеро людей, з них семеро – у Херсоні.

Також читайте: Росіяни атакували безпілотником маршрутку в Херсоні: відомо про вісьмох постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

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обстріл (35110) Херсон (3924) тролейбус (64) Херсонська область (6822) Херсонський район (964)
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