РФ атакували транспорт у Херсоні: пошкоджено автобуси. ФОТОрепортаж

Російські війська в неділю атакували транспорт у Херсоні за допомогою безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька в Телеграмі.

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Дрони вдарили по транспорту в місті

За словами посадовця, близько 17:30 російські окупанти знову здійснили атаку безпілотником по Корабельному району міста.

Унаслідок удару пошкоджено транспорт одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради. Зокрема, пошкоджено два автобуси.

Інформація про постраждалих не надходила.

Раніше повідомлялося, що упродовж дня неділі, 12 липня, російські війська атакували населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та дронами різного типу. Постраждали восьмеро людей, з них семеро – у Херсоні.

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