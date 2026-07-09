919 0
Росіяни атакували безпілотником маршрутку в Херсоні: відомо про вісьмох постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Сьогодні, 9 липня, російські війська вчергове завдали удару по маршрутці в Херсоні, унаслідок чого постраждали цивільні.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Російські терористи вдарили з безпілотника по маршрутці у середмісті Херсона", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, унаслідок атаки є постраждалі серед цивільних мешканців.
За словами Прокудіна, інформація уточнюється.
Оновлення
За даними начальника МВА Ярослава Шанька, наразі відомо про 8 поранених. У всіх – вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Вони під наглядом медиків.
Наразі встановлюється точна кількість постраждалих. Попередньо, обішлося без загиблих.
Наслідки удару
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль