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Окупанти зранку обстріляли Дніпровський район Херсону: загинули чоловік і жінка
Орієнтовно о 07:30 російські загарбники вдарили FPV-дроном по автівці у Дніпровському районі Херсона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Подробиці
Через влучання ворожого безпілотника загинули чоловік та жінка.
Їхні особи наразі встановлюють.
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