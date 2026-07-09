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Новини Обстріли Херсона
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Окупанти зранку обстріляли Дніпровський район Херсону: загинули чоловік і жінка

Внаслідок обстрілу Херсона двоє людей загинуло

Орієнтовно о 07:30 російські загарбники вдарили FPV-дроном по автівці у Дніпровському районі Херсона.

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Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Подробиці

Через влучання ворожого безпілотника загинули чоловік та жінка.

Їхні особи наразі встановлюють.

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Автор: 

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