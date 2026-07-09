Обстріл Херсонщини: 3 людини загинули, 19 дістали поранення

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

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Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Борозенське, Бургунка, Антонівка, Велетенське, Велика Олександрівка, Дніпровське, Дослідне, Дудчани, Зимівник, Зорівка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Костирка, Краснопільське, Красносільське, Микільське, Милове, Михайлівка, Новодмитрівка, Новомиколаївка, Новоолександрівка, Новорайськ, Олександрівка, Ольгівка, Придніпровське, Розлив, Ромашкове, Саблуківка, Сагайдачне, Садове, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Тягинка, Урожайне, Хрещенівка, Чарівне, Шевченківка, Широка Балка та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, маршрутне таксі, автівку швидкої та приватні автомобілі.

Через російську агресію 3 людини загинули, 19 дістали поранення.

Обстріл Херсону

Через ворожий обстріл частина Херсона залишилася без світла. Зокрема, після ранкової атаки знеструмлено частину Корабельного та Дніпровського районів. Також пошкоджено лінію електропередач.

Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Через ремонтні роботи можливі тимчасові відключення світла також у Центральному районі.

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