Обстрел Херсонщины: 3 человека погибли, еще 19 получили ранения

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие населенные пункты подверглись обстрелу?

За последние сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Белозерка, Борозенское, Бургунка, Антоновка, Велетенское, Великая Александровка, Днепровское, Дослидное, Дудчаны, Зимовник, Зоровка, Ивановка, Качкаровка, Кизомыс, Камышаны, Костырка, Краснопольское, Красносельское, Никольское, Милово, Михайловка, Новодмитровка, Новониколаевка, Новоалександровка, Новорайск, Александровка, Ольговка, Приднепровское, Разлив, Ромашково, Саблуковка, Сагайдачное, Садовое, Софиевка, Станислав, Томина Балка, Тягинка, Урожайное, Крещеновка, Чаривное, Шевченковка, Широкая Балка и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажный дом и 4 частных дома. Также оккупанты повредили вышку сотовой связи, маршрутное такси, машину скорой помощи и частные автомобили.

В результате российской агрессии 3 человека погибли, еще 19 получили ранения.

Обстрел Херсона

Из-за вражеского обстрела часть Херсона осталась без света. В частности, после утренней атаки обесточена часть Корабельного и Днепровского районов. Также повреждена линия электропередач.

Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения. Из-за ремонтных работ возможны временные отключения света также в Центральном районе.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 414 820 человек (+1 310 за сутки), 12 107 танков, 45 628 артиллерийских систем, 24 906 ББМ. ИНФОГРАФИКА