Росіяни продають зебр із заповідника "Асканія-Нова": тварин ловлять під замовлення, - ЗМІ. ФОТО

Окупанти та колаборанти перетворили український біосферний заповідник "Асканія-Нова" на тимчасово окупованій Херсонщині на майданчик для нелегального бізнесу. На російських інтернет-платформах з’явилися оголошення про продаж рідкісних зебр, яких обіцяють виловити безпосередньо на території заповідника.

Про це йдеться у розслідуванні видання URSA.MEDIA, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Журналісти провели експеримент, намагаючись вийти на торговців викраденими тваринами через представників окупаційної "адміністрації" та популярні російські маркетплейси.

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У жовтні 2025 року розслідувачам вдалося зв'язатися з продавцем, який пропонував "ексклюзивний живий товар" - зебр. Листування з ним тривало кілька місяців. За цей час ціна на екзотичну тварину суттєво зросла: з 2 до 3 мільйонів рублів.

Продавець відкрито запевнив, що тварин не розводять у неволі, а виловлюють під конкретне замовлення безпосередньо в "Асканії-Новій".

За даними розслідувачів, за цією схемою та комунікацією з потенційними покупцями стоїть безпосередньо заступник окупаційного "директора" заповідника.

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