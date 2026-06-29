Засновнику зоопарків в окупованому Криму оголосили підозру через вивезення тварин з "Асканії-Нової"
Засновнику ялтинського зоопарку "Казка" та парку левів "Тайган" заочно повідомили про підозру у справі незаконного вивезення тварин із біосферного заповідника "Асканія-Нова".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс генерального прокурора.
Із заповідника вивезли рідкісних тварин
За даними слідства, у жовтні 2023 року кримський бізнесмен уклав угоду з призначеним окупаційною владою директором біосферного заповідника.
"Документ передбачав незаконну передачу тварин із "Асканії-Нової" до Криму", – повідомили в прокуратурі.
За інформацією Офісу генпрокурора, у березні 2024 року з території заповідника вивезли трьох дорослих корів унікальної сірої української породи. У квітні та червні до тимчасово окупованого Криму також незаконно перевезли десять зебр Чапмана.
Збитки перевищили 67 мільйонів гривень
У прокуратурі зазначили, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
За попередніми оцінками, збитки, завдані біосферному заповіднику "Асканія-Нова", становлять понад 67,3 млн гривень.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Херсонській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль