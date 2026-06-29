Засновнику зоопарків в окупованому Криму оголосили підозру через вивезення тварин з "Асканії-Нової"

Засновнику ялтинського зоопарку "Казка" та парку левів "Тайган" заочно повідомили про підозру у справі незаконного вивезення тварин із біосферного заповідника "Асканія-Нова".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс генерального прокурора.

Із заповідника вивезли рідкісних тварин

За даними слідства, у жовтні 2023 року кримський бізнесмен уклав угоду з призначеним окупаційною владою директором біосферного заповідника.

"Документ передбачав незаконну передачу тварин із "Асканії-Нової" до Криму", – повідомили в прокуратурі.

За інформацією Офісу генпрокурора, у березні 2024 року з території заповідника вивезли трьох дорослих корів унікальної сірої української породи. У квітні та червні до тимчасово окупованого Криму також незаконно перевезли десять зебр Чапмана.

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Збитки перевищили 67 мільйонів гривень

У прокуратурі зазначили, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За попередніми оцінками, збитки, завдані біосферному заповіднику "Асканія-Нова", становлять понад 67,3 млн гривень.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

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