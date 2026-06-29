Основателю крымских зоопарков объявили подозрение в связи с вывозом животных из "Аскании-Новой", - прокуратура

Основателю ялтинского зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" заочно сообщили о подозрении по делу о незаконном вывозе животных из биосферного заповедника "Аскания-Нова".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Из заповедника вывезли редких животных

По данным следствия, в октябре 2023 года крымский бизнесмен заключил соглашение с назначенным оккупационными властями директором биосферного заповедника.

"Документ предусматривал незаконную передачу животных из "Аскании-Новой" в Крым", — сообщили в прокуратуре.

По информации Офиса генпрокурора, в марте 2024 года с территории заповедника вывезли трех взрослых коров уникальной серой украинской породы. В апреле и июне во временно оккупированный Крым также незаконно перевезли десять зебр Чапмана.

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Ущерб превысил 67 миллионов гривен

В прокуратуре отметили, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный биосферному заповеднику "Аскания-Нова", составляет более 67,3 млн гривен.

Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

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