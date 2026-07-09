Россияне продают зебр из заповедника "Аскания-Нова": животных ловят под заказ, - СМИ. ФОТО
Оккупанты и коллаборационисты превратили украинский биосферный заповедник "Аскания-Нова" на временно оккупированной Херсонщине в площадку для нелегального бизнеса. На российских интернет-платформах появились объявления о продаже редких зебр, которых обещают отловить непосредственно на территории заповедника.
Об этом говорится в расследовании издания URSA.MEDIA, сообщает Цензор.НЕТ.
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Журналисты провели эксперимент, пытаясь выйти на торговцев похищенными животными через представителей оккупационной "администрации" и популярные российские маркетплейсы.
В октябре 2025 года расследователям удалось связаться с продавцом, который предлагал "эксклюзивный живой товар" — зебр. Переписка с ним длилась несколько месяцев. За это время цена на экзотическое животное существенно выросла: с 2 до 3 миллионов рублей.
Продавец открыто заверил, что животных не разводят в неволе, а вылавливают под конкретный заказ непосредственно в "Аскании-Новой".
По данным следователей, за этой схемой и общением с потенциальными покупателями стоит непосредственно заместитель оккупационного "директора" заповедника.
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