Россияне продают зебр из заповедника "Аскания-Нова": животных ловят под заказ, - СМИ. ФОТО

Оккупанты и коллаборационисты превратили украинский биосферный заповедник "Аскания-Нова" на временно оккупированной Херсонщине в площадку для нелегального бизнеса. На российских интернет-платформах появились объявления о продаже редких зебр, которых обещают отловить непосредственно на территории заповедника.

Об этом говорится в расследовании издания URSA.MEDIA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Журналисты провели эксперимент, пытаясь выйти на торговцев похищенными животными через представителей оккупационной "администрации" и популярные российские маркетплейсы.

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В октябре 2025 года расследователям удалось связаться с продавцом, который предлагал "эксклюзивный живой товар" — зебр. Переписка с ним длилась несколько месяцев. За это время цена на экзотическое животное существенно выросла: с 2 до 3 миллионов рублей.

Продавец открыто заверил, что животных не разводят в неволе, а вылавливают под конкретный заказ непосредственно в "Аскании-Новой".

По данным следователей, за этой схемой и общением с потенциальными покупателями стоит непосредственно заместитель оккупационного "директора" заповедника.

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