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Оккупанты утром обстреляли Днепровский район Херсона: погибли мужчина и женщина
Примерно в 07:30 российские захватчики нанесли удар с помощью FPV-дрона по автомобилю в Днепровском районе Херсона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Подробности
В результате попадания вражеского беспилотника погибли мужчина и женщина.
Их личности в настоящее время устанавливаются.
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