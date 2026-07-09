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Новости Обстрелы Херсона
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Оккупанты утром обстреляли Днепровский район Херсона: погибли мужчина и женщина

В результате обстрела Херсона погибли два человека

Примерно в 07:30 российские захватчики нанесли удар с помощью FPV-дрона по автомобилю в Днепровском районе Херсона.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Подробности

В результате попадания вражеского беспилотника погибли мужчина и женщина.

Их личности в настоящее время устанавливаются.

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Автор: 

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