Россияне атаковали беспилотником маршрутку в Херсоне: известно о восьми пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 9 июля, российские войска в очередной раз нанесли удар по маршрутке в Херсоне, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Российские террористы нанесли удар с помощью беспилотника по маршрутке в центре Херсона", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате атаки есть пострадавшие среди мирных жителей.

По словам Прокудина, информация уточняется.

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Обновление

По данным начальника МВА Ярослава Шанька, сейчас известно о 8 раненых. У всех – взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии, обломочные ранения. Они под наблюдением медиков.

В настоящее время устанавливается точное количество пострадавших. Предварительно обошлось без погибших.

Последствия удара





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