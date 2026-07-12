Восьмеро людей постраждали внаслідок російських обстрілів Херсонщини
Упродовж дня неділі, 12 липня, російські війська атакували населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та дронами різного типу. Постраждали восьмеро людей, з них семеро – у Херсоні.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали восьмеро людей.
Семеро цивільних дістали травм у Херсоні та одна людина у селі Чарівне через російські атаки за допомогою дронів.
Зафіксовано пошкодження
Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля закладу системи охорони здоров'я, автотранспорт.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення російськими військами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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