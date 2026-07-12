Восьмеро людей постраждали внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Упродовж дня неділі, 12 липня, російські війська атакували населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та дронами різного типу. Постраждали восьмеро людей, з них семеро – у Херсоні.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали восьмеро людей.

Семеро цивільних дістали травм у Херсоні та одна людина у селі Чарівне через російські атаки за допомогою дронів.

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Зафіксовано пошкодження

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля закладу системи охорони здоров'я, автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення російськими військами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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